На Пасху будут назначены дополнительные маршруты общественного транспорта.

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Как сообщили в ведомстве, автобусы и горэлектротранспорт будут курсировать в ночное время с 22.00 час 15 апреля до 03.00 час 16 апреля (по установленным тарифам). На этот период будут задействованы автобусные маршруты №№ 6, 9, 11, 42, 42К, 46, 76, 79, 90, 93, 94, 95 и 97. По такому же временному графику в этот период будут работать трамвайные маршруты №№ 3, 7, 8, 9, 10, 11, а также троллейбусные - 1, 5 и 10.Для доставки пассажиров к городским кладбищам в дни празднования Пасхи 16 апреля в Саратове планируется привлечь 38 единиц подвижного состава. Будут организованы следующие временные автобусные маршруты: пл. Ленина – Елшанское кладбище, пл. Ленина – Новое кладбище, ул. Вавилова – Елшанское кладбище, ул. Вавилова – Новое кладбище, Елшанское кладбище – Новое кладбище, ст. Волга – кладбище Увек.Перевозка пассажиров с 07.00 до 19.00 ч. будет производиться по действующему тарифу. На конечных остановочных пунктах запланирован резерв автобусов (на случай большого пассажиропотока).Фото http://id41.ru