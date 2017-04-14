На строительной базе в Энгельсе произошел несчастный случай
Погиб рабочий.
ЧП произошло 12 апреля днем. По информации СУ СКР по Саратовской области, рабочий 1963 года рождения осуществлял погрузочные работы на территории строительной базы. При движении погрузчика 48-летним водителем был совершен наезд на указанного рабочего. С полученными повреждениями пострадавшего госпитализировали в лечебное учреждение, однако медикам спасти его жизнь не удалось.
В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. В рамках организованной проверки следователи дадут правовую оценку действиям лиц, ответственных за контроль по соблюдению техники безопасности.
Фото http://zemstroiinvest.i58.ru