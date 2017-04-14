Возложены цветы к памятнику «Люди мира, на минуту встаньте».
В Саратове почтили память бывших малолетних узников фашистских концлагерей.
Сегодня прошли памятные мероприятия, посвященные Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей. В парке Победы на Соколовой горе состоялось возложение цветов к памятнику жертвам фашизма «Люди мира, на минуту встаньте».
Минутой молчания память жертв фашизма почтили общественники и члены областного правительства. После этого состоялась концертная программа музыкально-литературного ансамбля бывших малолетних узников «Память сердца просит слово», которым руководит Адэлия Родина. Ада Викторовна прочитала стихи собственного сочинения. Ансамбль исполнил знакомые всем песни «Бухенвальдский Набат», «Казаки в Берлине», «Баллада О Красках», «Ах, война» и другие.
По информации министерства социального развития области, на сегодняшний день на территории области проживают 397 бывших несовершеннолетних узника фашистских концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных немецко-фашистскими захватчиками и их союзниками в период Второй мировой войны.