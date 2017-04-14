В Затоне прошел смотр сил и средств ГИМС

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По информации пресс-службы регионального управления МЧС, на сегодняшний день в ведении инспекции по маломерным судам 34 человека личного состава и 14 единиц спецтехники.Ежегодно государственными инспекторами производится техническое освидетельствование более 2000 маломерных судов, все базы (сооружения) для их стоянок и пляжи. Более 1800 маломерных судов проходят государственную регистрацию, более 1600 человек аттестуется на право управления маломерным судном.В настоящее время на регистрационном учете в Саратовской области стоит более 37 тысяч маломерных судов, из них более 22 тысяч катеров и моторных лодок. По количеству зарегистрированных судов Саратовская область занимает 3 место в Российской Федерации после Астраханской области и Краснодарского края. В области зарегистрировано около 100 муниципальных и ведомственных пляжей и более 130 баз (сооружений) для стоянок маломерных судов.Фото http://www.region-news.info