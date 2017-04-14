Стартовала онлайн-олимпиада «Нам нужна великая Россия»

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Старт интеллектуальным испытаниям дан в областной библиотеке для детей и юношества имени А.С.Пушкина. Онлайн-олимпиада – часть программных мероприятий библиотеки, посвященных юбилею реформатора. Так, 31 марта прошли «Столыпинские чтения» с участием студентов саратовских вузов и старшеклассников – лицеистов. Молодежь выступала с докладами и сообщениями о деятельности П.А. Столыпина. Кроме того, состоялась презентация выставочного проекта музея краеведения «…Нам нужна Великая Россия» (совместный проект Саратовского областного музея краеведения, Государственного архива РФ, г.Москва, Российского государственного исторического архива, Санкт-Петербург), а также беседы «Столыпин – саратовский губернатор» и обзоры книжно-иллюстративной выставки «Борец за величие России», адресованные старшеклассникам и студентам.По информации министерства культуры области, в ходе олимпиады участникам предстоит ответить на вопросы по истории России, символах российской государственности, о личности П.А.Столыпина и периоде его губернаторства в Саратовской губернии. Онлайн-олимпиада – 2-й этап областного творческого конкурса «Интеллектуальный марафон «Отечество мое, мой край, моя Россия»». По итогам олимпиады определятся победители в двух возрастных категориях (12 – 13 и 14 – 15 лет). Награждение состоится 28 апреля.Фото http://cs7003.vk.me