В квартире на Огородной обнаружено тело двухлетнего мальчика
В настоящее время следователи выясняют причины трагедии.
По информации СУ СКР по Саратовской области, сообщение о гибели ребенка поступило вчера вечером. По данному факту было организовано проведение доследственной проверки.
- В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначено судебно-медицинское исследование для установления предварительной причины смерти ребенка. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, - сообщили в управлении.
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