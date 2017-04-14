Из-за горевшей шины из многоэтажки эвакуировали 50 человек
ЧП произошло сегодня в районе часа ночи.
По информации пресс-службы регионального управления МЧС, на пульт «01» Саратова поступил сигнал о пожаре в девятиэтажном доме на ул. Симбирцева. На тушение были направлены 6 единиц техники и 18 человек личного состава.
Как выяснилось на месте, горела автомобильная шина на лестничной клетке между вторым и третьим этажами. Площадь пожара составила 2 кв.м. Из-за задымления из дома было эвакуировано 50 человек, в том числе 7 детей.
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