В кадетских школах Саратова состоялись встречи с космонавтами

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По информации министерства образования области, накануне праздника в Саратовской кадетской школе №1 имени Б.Н.Еремина состоялась встреча с Героем России, экс-рекордсменом мира по суммарному времени пребывания в космосе Сергеем Авдеевым и заслуженным испытателем космической техники, действительным членом Российской академии космонавтики им. К. Э.Циолковского Валерием Фаренковым.В Саратовской кадетской школе №2 им. В.В.Талалихина прошла встреча с «космическим» испытателем, Героем Российской Федерации Сергеем Нефедовым.На счету Сергея Ивановича - уникальные эксперименты и испытания. Многие из них не повторялись до сих пор ввиду их опасности для жизни испытателей. Например, это пребывание под воздействием восьмикратной силы тяжести в течение 17 минут и под воздействием двенадцатикратной силы тяжести в течение 3 минут. Сергей Нефедов находился в условиях, имитирующих внезапную разгерметизацию космического корабля. В другом эксперименте он провел 56 суток в условиях жесткой имитации невесомости.У ребят была возможность задать космонавтам все интересующие их вопросы. В частности, их интересовало, как живут космонавты, как готовят к этой профессии, чем занимаются на орбитальной станции и многое другое.Фото http://img0.liveinternet.ru