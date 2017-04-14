В Саратове приводят в порядок смотровую площадку в районе аэропорта
Работы по благоустройству проводятся в рамках подготовки к проведению Международного урбанистического форума «Среда для жизни: новые стандарты».
По информации пресс-службы мэрии, на смотровой площадке уже закончен ремонт парапета, оштукатурена подпорная стенка, частично восстановлена стела «Птички». В дальнейших планах: покраска подпорной стенки и завершение ремонта стел «Я люблю Саратов» и «Птички» (покраска конструкции, отделка металлоконструкцией торцов, покрытие рубероидом крыши).
Кроме того, работы продолжаются и на проспекте Кирова. Там в начале апреля была произведена покраска 62 торшеров и 24 урн. Обновлены и садовые диваны, к установке которых после ремонта приступили сотрудники МУП «Саргорсвет». Всего их будет установлено 43.