В сентябре Балашов примет участников театрального фестиваля малых городов

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По информации министерства культуры области, в нашем регионе в проекте принимают участие четыре творческих коллектива: Балаковский театр юного зрителя, Балашовский и Вольский драматический театры, Энгельсский областной театр оперетты. В процессе реализации программы будут представлены семь театральных премьер, проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных театров.Театральный фестиваль малых городов Саратовской области запланирован на начало сентября. В фестивальную программу планируется включить спектакли Государственного театра наций, МХТ им. Чехова, Балаковского ТЮЗа, Балашовского драмтеатра, Вольского драматического театра, Саратовского областного театра оперетты и театров Прихоперья (Волгоградская, Пензенская, Воронежской области). Будут представлены около десяти спектаклей, более 5 театральных премьер. Почетными гостями фестиваля станут народный артист РФ Евгений Миронов и театральный критик, член президиума Российского центра АССИТЕЖ, киносценарист Олег Лоевский.Для участников фестиваля готовится обширная профессионально-образовательная программа. По итогам просмотра лучший спектакль будет представлять свое творчество на сцене одного из театров в Саратове.В рамках фестиваля планируется проведение торжественного открытия новой сцены Балашовского драматического театра, которому в 2018 году ему исполняется 100 лет.Кроме того, к сентябрю готовится открытие Театрального парка на территории бывшего городского сада, где находится новое здание театра. Торжественные мероприятия пройдут на летней эстраде и площадке перед зданием драматического театра. Первым премьерным показом станет музыкальная комедия по пьесе А.Цагарелли «Ханума».Фото http://moya-muzyka.ru