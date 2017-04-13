Около 23 тысяч собак и более 15 тысяч кошек привиты от бешенства

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Управление ветеринарии правительства области подвело итоги работы по профилактики бешенства в I квартале текущего года. Для защиты животных от опасной инфекции с начала года ветеринарные врачи привили 129,7 тысяч животных, в том числе около 23 тысяч собак и 15,6 тысяч кошек.Специалисты управления отмечают значительное снижение уровня заболеваемости в регионе. Так, в первом квартале текущего года выявлено 7 очагов бешенства. Для сравнения, за аналогичный период прошлого годы зафиксировано 15 случаев, а за первые три месяца 2015 года – 41 случай заболевания животных данной инфекцией.Наряду с вакцинациями ветеринарная служба проводит среди жителей разъяснительную работу об опасности бешенства и мерах защиты людей и животных от этого вируса.Фото http://britanskaja-koshka.ru