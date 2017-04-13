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430 пар зарегистрируют брак на Красную Горку

Новости
430 пар зарегистрируют брак на Красную Горку


Новобрачные решили последовать старинной русской традиции и пожениться в первую неделю после Великого поста.

По информации управления по делам ЗАГС областного правительства, всего планируют зарегистрировать свой брак в народно-православный весенний праздник Красная Горка 430 пар. В первую неделю после Пасхи во Дворце бракосочетаний узаконят отношения 75 пар. Наибольшее количество заявлений на 21 и 22 апреля поступило в Заводской, Энгельсский, Балаковский отделы ЗАГС. Специалисты каждого из этих органов ЗАГС проведут около 30 торжественных церемоний заключения брака.

- На Красную горку поженятся вдвое больше саратовцев, чем в прошлом году, - рассказала начальник управления по делам ЗАГС Правительства области Юлия Пономарева. - 22 апреля в области ожидается «свадебный бум». В воскресенье, 23 апреля, во Дворце бракосочетаний для 18 пар пройдут торжественные церемонии бракосочетания с элементами русских народных традиций.

Фото http://ubr.ua