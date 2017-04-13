13 апреля 2017 16:26 ЧЕТВЕРГ
Новости
15:05 | 13 апреля
В кадетских школах Саратова состоялись встречи с космонавтами
14:01 | 13 апреля
В Саратове приводят в порядок смотровую площадку в районе аэропорта
13:15 | 13 апреля
В сентябре Балашов примет участников театрального фестиваля малых городов
12:07 | 13 апреля
Около 23 тысяч собак и более 15 тысяч кошек привиты от бешенства
10:55 | 13 апреля
430 пар зарегистрируют брак на Красную Горку
10:00 | 13 апреля
На новой пешеходной зоне появились живые цветы
19:22 | 12 апреля
Алексей Козлов представил книгу «Стихи двух лет»
19:00 | 12 апреля
В Саратове пройдет операция «Мотоцикл, скутер»
18:20 | 12 апреля
Четыре жительницы Липецкой области задержаны в Балашове за кражу
17:13 | 12 апреля
Дизайнер Людмила Лабкова стала участником Недели моды в Милане
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На новой пешеходной зоне появились живые цветы

Новости
На новой пешеходной зоне появились живые цветы


На Волжской установили контейнерные клумбы из плетенных деревянных корзин с красивыми цветочными растениями.

По информации пресс-службы городской администрации, всего планируется установить 60 таких корзин с живыми цветами. В основном это будут петунии, герани и алиссум. В ближайшее время начнется высадка роз на газоны.

Специалисты по флористики, психологии и урбанистики уверены, что выбранные для украшения города цветы благотворно влияют на людей вне зависимости от их пола и возраста и не имеют биомедицинских противопоказаний, являясь аллергонейтральными растениями.