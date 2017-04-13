На новой пешеходной зоне появились живые цветы
На Волжской установили контейнерные клумбы из плетенных деревянных корзин с красивыми цветочными растениями.
По информации пресс-службы городской администрации, всего планируется установить 60 таких корзин с живыми цветами. В основном это будут петунии, герани и алиссум. В ближайшее время начнется высадка роз на газоны.
Специалисты по флористики, психологии и урбанистики уверены, что выбранные для украшения города цветы благотворно влияют на людей вне зависимости от их пола и возраста и не имеют биомедицинских противопоказаний, являясь аллергонейтральными растениями.