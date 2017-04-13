Алексей Козлов представил книгу «Стихи двух лет»
Алексей Козлов, известный российский поэт, представил новый сборник своих произведений – «Стихи двух лет».
Вся поэзия мастера – это глубокие личные переживания, в которых запечатлена целая эпоха. В каждом мгновении творчества Алексея Козлова заключается вся человеческая жизнь.
Поэт не стремится к бездумному самовыражению за счет формального элемента поэтической речи, графических символов и прочих инструментов многих современников. Его стихи, имеющие революционную суть, написаны простым и ясным языком, в них много философского смысла, который не требует оригинальных форм. Поэзия Алексея Козлова – дань традициям русских классиков золотого и серебряного веков. Его поэтическая техника подчинена тому, о чем пишет поэт. Поэтому стихи Алексея Козлова – удивительно живые, заставляющие думать. В них четко просматривается преемственность поколений.