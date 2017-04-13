Дизайнер Людмила Лабкова стала участником Недели моды в Милане
На Неделе моды в Милане коллекцию «SFORZESCO» осень-зима 2017-2018 представила дизайнер Людмила Лабкова. Ее модели настолько впечатлили специалистов, что было заключено соглашение о производстве коллекции в Италии. Кроме того, ведутся переговоры о поставках одежды бренда LudmilaLabkova в модные магазины ряда европейских стран, среди которых Италия, Франция, Англия, Россия, Венгрия, Словения.
Неделя моды в Милане – престижное и знаковое событие для любого дизайнера, попасть туда очень сложно. Коллекция Людмилы Лабковой привлекла внимание уникальными рисунками, умелым сочетанием цветов, фактуры ткани и лаконичностью форм моделей. Как рассказала дизайнер, толчком к созданию коллекции стала увиденная ею роспись потолков в старинном миланском замке Сфорца и церкви Санта-Мария-делле-Грацие.
Женская одежда бренда LudmilaLabkova давно уже пользуется популярностью у поклонниц моды. Также в начале года была создана линейка детской одежды, которая уже завоевала признание в России, США и странах СНГ.