13 апреля 2017 02:37 ЧЕТВЕРГ
Новости
19:22 | 12 апреля
Алексей Козлов представил книгу «Стихи двух лет»
19:00 | 12 апреля
В Саратове пройдет операция «Мотоцикл, скутер»
18:20 | 12 апреля
Четыре жительницы Липецкой области задержаны в Балашове за кражу
17:13 | 12 апреля
Дизайнер Людмила Лабкова стала участником Недели моды в Милане
16:10 | 12 апреля
Пенсионерка погибла при пожаре
15:01 | 12 апреля
У некоторых абонентов Заводского и Волжского района отключено водоснабжение
13:56 | 12 апреля
В Саратове отметили День войск противовоздушной обороны
12:44 | 12 апреля
Около 90 пианистов примут участие во Всероссийском открытом конкурсе имени С.С.Бендицкого
11:50 | 12 апреля
В Красноармейском районе браконьеры незаконно добыли косулю
10:57 | 12 апреля
В области высадят более 5 млн саженцев деревьев и кустарников
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Дизайнер Людмила Лабкова стала участником Недели моды в Милане

Новости
Дизайнер Людмила Лабкова стала участником Недели моды в Милане

На Неделе моды в Милане коллекцию «SFORZESCO» осень-зима 2017-2018 представила дизайнер Людмила Лабкова. Ее модели настолько впечатлили специалистов, что было заключено соглашение о производстве коллекции в Италии. Кроме того, ведутся переговоры о поставках одежды бренда LudmilaLabkova в модные магазины ряда европейских стран, среди которых Италия, Франция, Англия, Россия, Венгрия, Словения.

Неделя моды в Милане – престижное и знаковое событие для любого дизайнера, попасть туда очень сложно. Коллекция Людмилы Лабковой привлекла внимание уникальными рисунками, умелым сочетанием цветов, фактуры ткани и лаконичностью форм моделей. Как рассказала дизайнер, толчком к созданию коллекции стала увиденная ею роспись потолков в старинном миланском замке Сфорца и церкви Санта-Мария-делле-Грацие.

Женская одежда бренда LudmilaLabkova давно уже пользуется популярностью у поклонниц моды. Также в начале года была создана линейка детской одежды, которая уже завоевала признание в России, США и странах СНГ.