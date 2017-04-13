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В Саратове пройдет операция «Мотоцикл, скутер»

Новости
В Саратове пройдет операция «Мотоцикл, скутер»

Мероприятия будут направлены на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием мототехники.

По информации отделения пропаганды ГИБДД города, большинство аварий, согласно статистики, вызвано столкновением автомобиля с мотоциклом. В основе таких аварий лежит то, что водители мотехники зачастую пренебрегают Правилами дорожного движения, либо автолюбители не замечают мотоцикл или замечают его слишком поздно.

Одно из подобных ДТП произошло 6 апреля в 17:50 напротив дома 37 по улице Танкистов. Водитель «Грейт Вулл» в пути следования нарушил правила маневрирования и допустил столкновение с мотоциклом «Ямаха». В результате ДТП водитель двухколесного транспортного средства с травмами госпитализирован в лечебное учреждение.

Чтобы снизить число подобных случаев, с 13 по 16 апреля на территории Саратова будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Мотоцикл, скутер», в ходе которого будут пресекаться нарушения ПДД водителями мототранспорта, эксплуатация мототранспорта без документов, в состоянии опьянения, а также с измененной маркировкой номерных узлов и агрегатов. Особое внимание будет уделяться водителям мототехники, которые ездят по дорогам Саратова, не достигнув 16-летнего возраста.

В Госавтоинспекции напомнили, что с 2016 года несовершеннолетних ожидает наказание за управление мопедом (скутером) без прав в виде штрафа от 5 до 15 тысяч рублей. Ответственность за несовершеннолетнего несут его родители, которым придется оплачивать штраф.

За неиспользование мотошлема, равно как и движение в незастегнутом мотошлеме влечет административное наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей. Кроме того, очередные изменения в ПДД РФ для водителей мототехники внесены с 4 апреля. Теперь перевозка людей на мотоцикле должна осуществляться водителем, имеющим водительское удостоверение на право управления транспортными средствами категории "А" или подкатегории "А1" в течение 2 и более лет. Перевозка людей на мопеде должна осуществляться водителем, имеющим водительское удостоверение на право управления транспортными средствами любой категории или подкатегории в течение 2 и более лет.