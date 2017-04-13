Четыре жительницы Липецкой области задержаны в Балашове за кражу
Устанавливается их причастность к совершению аналогичных преступлений.
По информации пресс-службы ГУ МВД по Саратовской области, в отдел полиции обратилась 69-летняя жительница Балакова. Она рассказала, что неизвестные ей женщины, представившись сотрудницами газовой службы, под предлогом проверки газового счетчика ее квартиры совершили кражу денег в сумму около 6 тысяч рублей.
Принятыми мерами розыска по подозрению в совершении данного преступления задержаны четыре женщины – жительницы Липецкой области. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ. В настоящее время устанавливается причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений.
Всех, кто пострадал от действий данных гражданок, просят незамедлительно связаться с ближайшим отделом полиции или позвонить по телефону 99-49-59.