Пенсионерка погибла при пожаре
ЧП произошло в поселке Знание Новобурасского района.
По информации пресс-службы регионального управления МЧС, вчера в районе 11 часов вечера на пульт «01» поступил сигнал о пожаре в частном деревянном доме. На тушение было направлено 2 единицы техники, 7 человек личного состава.
Сообщается, что огонь распространился на площади 64 кв.м. После его тушения было обнаружено тело женщины 1935 года рождения.
В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Следователи устанавливают причины, а также все обстоятельства происшествия. Назначено судебно-медицинское исследование.
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