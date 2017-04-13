У некоторых абонентов Заводского и Волжского района отключено водоснабжение
Продолжаются ремонтные работы на городском водопроводе сегодня.
По информации МУПП "Саратовводоканал", сегодня с 10.15 до 18.00 снижены параметры подачи холодной воды в дома №№3, 5, 7 по ул. Крымская, №№1, 2, 6, 8 по Крымскому тупику.
Помимо этого, с 07.00 ограничено водоснабжение на Чернышевского (от ул. Провиантская до ул. Челюскинцев, четная сторона), Набережной Космонавтов (дома №№1-6), Лермонтова (от Князевского Взвоза до ул. Валовая), Челюскинцев, Московской, Соляной, Первомайской, в Обуховском и Нескучном переулках, улицах Григорьева, Октябрьской, Князевском взвозе, Комсомольской, Некрасова, Бабушкином взвозе (все перечисленные улицы – на участке от ул. Набережная Космонавтов до ул. Чернышевского). Восстановить штатный режим подачи холодной воды планируется сегодня к 18.00.
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