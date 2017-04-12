Идеальный человек

просмотров: 147

… Настроение вечеру задал юный певец Саша Черников, взволновав и растрогав зал проникновенным исполнением белорусской народной песни «Ой, реченька, реченька». По огромному экрану поплыли кадры детства, отрочества, студенческих лет актера. Их перемежали высказывания известных саратовских, российских деятелей искусств, опубликованные в книге воспоминаний об артисте «Кто летел над этой землей». Издание, озаглавленное словами одной из последних строк романа «Мастер и Маргарита», вышло в свет к годовщине ухода Александра Галко.Художественный руководитель театра имени И.А.Слонова Григорий Аредаков признался, что готовил целую речь, но на глаза ему попался репертуарный лист Александра Григорьевича. В нем значится всего 36 спектаклей. Григорий Анисимович остановился не на тех, где его легендарный товарищ и коллега исполнил главные роли: "Мастер и Маргарита", "Багровый остров", "14 красных избушек", "Мсье Амилькар", "На дне", "Квартет". Он вспоминал образы, которые считаются маленькими, второстепенными по временному отрезку нахождения персонажа на сцене, но по праву главными из-за качества игры. "Одна из вершин его небольших ролей - это Земляника в "Ревизоре". Александр Григорьевич играл гимн человеку, который пишет доносы. Он взбирался здесь на этого коня, который власть олицетворял, и с восторгом доносил на всех, кто натворил что-то в этом городе, в Саратовской области. И этот образ приобрел огромный масштаб", - вкусно, с присущим ему остроумием комментировал Аредаков выход Галко в комедии великого Гоголя, и сам на эти мгновения будто превращаясь в Попечителя богоугодных заведений. И подытожил: «То, во что перешел Александр Григорьевич, принято называть легендой».С 1978 года Александр Галко преподавал в Саратовском театральном училище, затем институте при СГК имени Л.В.Собинова. Педагогическая деятельность стала для Александра Григорьевича делом жизни. За многие годы его преподавания сложилась плеяда актёров "галковской школы".Свое выступление памяти учителя посвятил театральный режиссер, руководитель Центра имени Мейерхольда, профессор Школы-студии МХАТ Виктор Рыжаков. Он искренне-просто прочитал стихотворение «Есть в русской природе усталая нежность» мечтателя-мыслителя Константина Бальмонта. «Я читал эти стихи Александру Григорьевичу. Он помолчал и сказал: очень хорошо, будешь читать их всю жизнь», - рассказал Виктор Анатольевич. Из его уст по отношению к Александру Григорьевичу прозвучало и исчерпывающее, превосходящее все звания: «идеальный человек»: «Он был невысокого роста, но всегда казался очень высоким человеком. У него был, казалось бы, не очень громкий голос, но такого тембра и такой мощи, когда он говорил, что с ним не мог сравниться ни один человек рядом. Он, казалось бы, был очень нервным, но всегда вместе с этим был чрезвычайно спокойным. Он всегда был чрезвычайно образованным, начитанным, и к любому месту у него было не просто слово, а тема, дискурс, который он вел».Одним большим признанием в любви мастеру прозвучали любимые стихи Александра Григорьевича в исполнении его знаменитых учеников из Саратова и Москвы. Убаюкивающей бытовой зарисовкой "нарисовал" «Зимний вечер» А.С.Пушкина Александр Доронин. Сильно отозвались в душе строки «По несчастью, или к счастью, Истина проста...». Мощной исповедью они стали и потому, что душевные вибрации Антона Афанасьева еще в далекий саратовский период своей «долгой счастливой жизни» совпали с тонкими струнами души Геннадия Шпаликова. «Сонет 109» был представлен как очередной, традиционно захватывающий, образец «иного существования», которые так щедро дарит зрителям Александр Фильянов. Поразил нежностью актер-мачо Алексей Комашко, исполнив есенинское «Письмо к женщине». В сопровождении пианиста Николая Иорданиди маленькие поэтические монологи слились в один удивительный спектакль. Он созвучен с дипломной работой «Чайка» А.П.Чехова в постановке Артема Кузина. Премьеру со студентами последнего набора Александра Галко ведущий артист саратовского ТЮЗа, второй педагог мастерской выпустил на девятый день после ухода мастера. И это была поистине чеховская «Чайка», со сценой-палубой, сценой-эшафотом. Над которой неприкаянная душа актера продолжает витать даже тогда, когда костюм персонажа уже давно повис в гримерной крыльями убитой чайки.… Во время долгих аплодисментов зала в память об Александре Галко мне вспомнились его словп из интервью "Известиям российских регионов":«Традиции Саратовской театральной школы — в абсолютной преданности педагогов тому, что они делают. В нашей школе нет постоянного «убегания на сторону». Для большинства педагогов институт — все, что составляет их жизнь. И вот это, пожалуй, самое серьезное, что дает плоды. Смотреть спектакль, который ты поставил, — это испытание. Вы бы знали, как я мучаюсь, когда вижу, что задумывалось так, и вдруг — какой-то сбой, все несколько другое. Это ужасно! Но и аплодисментам в адрес ребят радуешься больше, чем своим! И судьбы студентов становятся тебе гораздо интереснее, чем своя собственная». Оттого во время вечера памяти меня не покидало ощущение, что великий артист и педагог был рядом с нами. Светлая память, любимый Александр Григорьевич! Спасибо, что вы были, есть и будете в нашей жизни!Автор Елена МаркеловаФото автора