В Саратове отметили День войск противовоздушной обороны
Торжественное мероприятие прошло в школе №53.
На праздник были приглашены ветераны Великой Отечественной войны и военной службы, труженики тыла, депутаты городской думы, представители правительства области и администрации Заводского района.
Сначала участники встречи возложили цветы к памятнику «Защитникам саратовского неба». Учащиеся школы отпустили в небо белые шары с прикрепленными к ним бумажными журавликами.
Затем торжества продолжились в актовом зале школы. Ребята показали участникам большую концертную программу, посвященную подвигу саратовских зенитчиков.
В этот же день в школе отмечали юбилейную дату. Ровно 30 лет назад был открыт школьный Музей Противовоздушной обороны. В связи с этим событием ветераны войск Противовоздушной обороны из числа членов Саратовской региональной общественной организации «Союз саратовских курсантов» подарили набор музейных экспонатов для обновления школьной экспозиции. От комитета общественных связей и национальной политики области в школьную библиотеку был передан комплект 12-томного издания «Истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».
Фото http://gtrk-saratov.ru