Около 90 пианистов примут участие во Всероссийском открытом конкурсе имени С.С.Бендицкого
Финальные конкурсные испытания пройдут в Саратове с 17 по 24 мая.
По информации культуры области, в отборочном туре конкурса приняли участие 177 пианистов в возрасте от 10 до 25 лет более чем из 30 регионов России. По его итогам к участию в публичных прослушиваниях допущены 87 конкурсантов.
Церемония открытия конкурса состоится 17 мая в 18.00 в Большом зале Саратовской государственной консерватории им.Л.В.Собинова. Конкурсные прослушивания участников пройдут с 18 по 23 мая. Жюри возглавит заведующий кафедрой специального фортепиано Саратовской государственной консерватории имени Л.В.Собинова, народный артист Российской Федерации, профессор Альберт Тараканов.
В рамках конкурса состоится Всероссийская научно-практическая конференция «Фортепианное исполнительство и педагогика: наследие и современные тенденции», в рамках которой пройдут мастер-классы членов жюри.
Завершится III Всероссийский открытый конкурс пианистов им.С.С.Бендицкого 24 мая в 18.00 в Большом зале консерватории награждением победителей и заключительным концертом лауреатов конкурса при участии симфонического оркестра Саратовской областной филармонии им.А.Г.Шнитке.
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