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В Красноармейском районе браконьеры незаконно добыли косулю

Новости
В Красноармейском районе браконьеры незаконно добыли косулю


Злоумышленники задержаны.

По информации комитета охотничьего хозяйства и рыболовства области, 10 апреля на территории охотхозяйства «КБПА» егерями был замечен автомобиль Лада 2111 «универсал». Заметив работников угодий, водитель автомобиля решил скрыться, однако после непродолжительной погони был остановлен.

- В автомашине находилось трое жителей областного центра – мужчина, его взрослая дочь и зять, - рассказали подробности в комитете. - Они пояснили, что «просто гуляли по лесу», однако испачканная кровью одежда и багажник говорили о том, что прогулка закончилась незаконной добычей зверя. Спортивно-любительская охота на животных закрыта. 10 апреля был последний день весенней охоты на пернатую дичь, однако и на эту охоту разрешения у находящихся в машине не было.

После этого инспектор комитета с егерями вернулись по следу Лады и обнаружили разделанную тушу косули и брошенное ружье. Как позже выяснилось, у главы семьи в день охоты был день рождения, и косуля предназначалась для праздничного стола.

- На данный момент в комитет сделан запрос о предоставлении ущерба, причиненного животному миру, который составляет 100000 рублей за самку косули. Территориальным отделом полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - пояснили в комитете.

Фото http://tltgorod.ru