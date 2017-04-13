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В области высадят более 5 млн саженцев деревьев и кустарников
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В области высадят более 5 млн саженцев деревьев и кустарников

Новости
В области высадят более 5 млн саженцев деревьев и кустарников


Мероприятия будут приурочены к празднованию Года экологии.

О работах по восстановлению лесного фонда, запланированных на текущий год, рассказал на пресс-конференции министр природных ресурсов и экологии области Дмитрий Соколов. По его словам, всего запланировано лесовосстановление на общей площади 1500 га, в том числе искусственное лесовосстановление – 1100 га, комбинированное лесовосстановление – 50 га и содействие естественному возобновлению – 350 га. Наибольшие объемы по искусственному лесовосстановлению запланированы в Вольском, Лысогорском и Красноармейском районах.

Всего по области будет высажено порядка 5 млн сеянцев сосны, дуба, ясеня, березы и других древесно-кустарниковых пород. Ассортимент посадочного материала постоянно расширяется. Под лесные культуры 2018 года подготовка почвы запланирована на площади 1200 га.

Также министр рассказал, что в апреле пройдут шесть всероссийских и областных экологических акций по увеличению лесного фонда, благоустройству и озеленению населенных пунктов региона. На территории области пройдут «Всероссийский день посадки леса», «Марш парков», «Зеленая Весна», «Аллея России» и «Аллея выпускников», а также акция по озеленению Левобережья в Александрово-Гайском районе. Глава ведомтсва призвал всех граждан и организации области не оставаться в Год экологии в стороне от тематических мероприятий, активно участвовать в проводимых акциях или проявлять инициативу и вносить посильный вклад в сохранение природы родного края.

Дмитрий Соколов напомнил, что со 2 апреля в лесах Саратовской области действует пожароопасный сезон. В настоящее время утверждены маршруты наземного патрулирования, подготовлена необходимая лесопожарная техника и средства пожаротушения, сформированы группы пожаротушения и добровольные пожарные дружины.

Фото http://kubantv.ru