Ожидается визит в Саратов Игоря Шувалова и Сергея Собянина
С 13 по 15 мая состоится международный форум «Среда для жизни: квартира и город», посвященный механизмам формирования качественной городской среды и повышения качества жилья.
По информации института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка», на мероприятия в рамках форума приглашены первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов, мэр Москвы Сергей Собянин, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень, генеральный директор АИЖК Александр Плутник, представители федеральных и региональных властей, мэры моногородов. Форум также посетят председатель попечительского совета института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» Александр Мамут, известные российские и зарубежные архитекторы, урбанисты, градостроители.
Ожидается, что 13 и 14 мая известные горожане проведут необычные экскурсии. 15 мая подготовлена деловая программа. Представители власти, бизнеса и экспертного сообщества обменяются передовыми практиками в области создания качественного жилья. Состоятся пленарная сессия «Квартира и город: новые критерии комфорта», дискуссии «Мечта о жилье: чего хотят россияне», «Архитектура жилья: новые подходы vs старые нормы», «Доступность жилья: инструменты развития» и экспертная сессия «Вызовы Саратова и современные практики городского развития».
Также участникам презентуют планы по развитию Саратова, который станет первым городом на пути масштабного благоустройства страны. Форум завершится церемонией награждения победителей Национального архитектурного конкурса.
Фото https://stroi.mos.ru