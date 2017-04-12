12 апреля 2017 09:43 СРЕДА
Новости
20:35 | 11 апреля
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19:00 | 11 апреля
В центре Саратова отметят День космонавтики
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В центре Саратова отметят День космонавтики

Новости
В центре Саратова отметят День космонавтики


На проспекте Кирова пройдет праздничный концерт, а на площади Гагарина - "космическая" дискотека.

По информации администрации Фрунзенского района, завтра на главном пешеходном проспекте города состоится концертная программа "К звездам и дальше...". Прозвучат авторские и популярные песни в исполнении поэта и композитора Сергея Фатеева. Гости и жители Саратова смогут послушать композиции «Маленький принц, жди меня на заре», «Улетая на луну», «Космический патруль», «Звездный десант», «Солнечный странник», «Планета динозавров» и так далее.

Начало мероприятия - в 16.00.

В 18.00 на площади им. Ю.А.Гагарина состоится вечерняя молодежная «космическая» дискотека «Звездная феерия». Всех гостей вечера ждет праздничный концерт.

По окончании дискотеки Саратовский областной киновидеоцентр на своей передвижной киновидеоустановке покажет художественную киноленту «Главный» режиссера Юрия Кара (6+). Фильм расскажет о подготовке Юрия Алексеевича Гагарина к первому космическому полету. Также зрители узнают историю возникновения известных традиций российских космонавтов.

Фото http://gtrk-omsk.ru