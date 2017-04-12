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В выходные дорожные полицейские задержали в Саратове семерых пьяных водителей

Новости
В выходные дорожные полицейские задержали в Саратове семерых пьяных водителей


7 и 8 апреля в вечернее и ночное время Госавтоинспекцией города проводились профилактические рейдовые мероприятия «Нетрезвый водитель».

По информации отделения пропаганды ГИБДД Саратова, ежедневно в мероприятии было задействовано свыше 40 инспекторов ДПС и 10 дружинников «Дорожный патруль». За время рейда они проверили свыше 150 транспортных средств.

Всего задержано 7 водителей, управляющих автомобилем в состоянии опьянения. Из них 2 человека от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказались, 1 нетрезвый водитель на момент задержания оказался уже лишенным права управления транспортными средствами.

В отношении водителя, повторно севшего за руль в алкогольном опьянении, возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы сроком на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет.

Водителям, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения или отказавшимся от медицинского освидетельствования, грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

Фото http://news.vmarkse.ru