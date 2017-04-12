Горожан приглашают присоединиться к акции «Поехали в Саратов»

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"Первый космонавт Юрий Гагарин и место его приземления, саратовский калач, тюльпановое поле, мост – все это достопримечательности богатой Саратовской земли. Нам есть что показать, и есть чем гордиться! - пояснили данную инициативу в мэрии. - Саратов становится все привлекательнее для туристов. Это многим известные места: проспект Кирова и саратовская консерватория, Парк Победы на Соколовой горе и мемориальный комплекс Журавли, Набережная Космонавтов, а теперь и новая пешеходная зона на улице Волжской. Чтобы все это увидеть, нужно обязательно посетить город на Волге - Саратов!".Администрация предлагает присоединиться к акции всех желающих. Неравнодушные жители города, патриоты родной земли, все, кто любит Саратов, могут использовать специальный баннер в социальных сетях, например, в качестве фона своего аккаунта или страницы.