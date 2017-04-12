12 апреля 2017 09:43 СРЕДА
Новости
20:35 | 11 апреля
Идеальный человек
19:00 | 11 апреля
В центре Саратова отметят День космонавтики
18:08 | 11 апреля
Ожидается визит в Саратов Игоря Шувалова и Сергея Собянина
17:33 | 11 апреля
В выходные дорожные полицейские задержали в Саратове семерых пьяных водителей
16:26 | 11 апреля
Горожан приглашают присоединиться к акции «Поехали в Саратов»
15:17 | 11 апреля
Марина Епифанова освобождена от должности министра образования
14:20 | 11 апреля
В Саратовской области три перехода через железную дорогу оборудуют светофорами и сигнализацией
13:33 | 11 апреля
Парк «Липки» закрыли на ремонт
12:38 | 11 апреля
В Саратове прошел городской слет отрядов юных космонавтов
11:45 | 11 апреля
Подведены итоги акции «Внимание, каникулы!»
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Горожан приглашают присоединиться к акции «Поехали в Саратов»

Новости
Горожан приглашают присоединиться к акции «Поехали в Саратов»


С инициативой ее проведения выступила администрация города.

"Первый космонавт Юрий Гагарин и место его приземления, саратовский калач, тюльпановое поле, мост – все это достопримечательности богатой Саратовской земли. Нам есть что показать, и есть чем гордиться! - пояснили данную инициативу в мэрии. - Саратов становится все привлекательнее для туристов. Это многим известные места: проспект Кирова и саратовская консерватория, Парк Победы на Соколовой горе и мемориальный комплекс Журавли, Набережная Космонавтов, а теперь и новая пешеходная зона на улице Волжской. Чтобы все это увидеть, нужно обязательно посетить город на Волге - Саратов!".

Администрация предлагает присоединиться к акции всех желающих. Неравнодушные жители города, патриоты родной земли, все, кто любит Саратов, могут использовать специальный баннер в социальных сетях, например, в качестве фона своего аккаунта или страницы.