В Саратовской области три перехода через железную дорогу оборудуют светофорами и сигнализацией

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По информации службы корпоративных коммуникаций, в рамках инвестиционной программы будут обустроены пешеходные переходы на ст. Саратов-2 и перегонах Саратов-3 – Примыкание, Примыкание – Багаевка (Саратовский регион), перегонах Сарепта – Бекетовская, Сарепта – Шпалопропитка (Волгоградский регион). Новые пешеходные переходы будут оборудованы световой и звуковой сигнализацией, светофорами и динамиками, сигнализирующими о приближении поезда.Кроме того, для предотвращения случаев травмирования во всех регионах дороги ведется ремонт пассажирских платформ, пешеходных переходов, установка и обновление предупреждающих знаков на станциях, обновление полос безопасности на платформах, улучшение освещения на остановочных пунктах.Железнодорожники напоминают, что при проезде или переходе через железнодорожные пути гражданам необходимо пользоваться специально оборудованными для этого пешеходными переходами, тоннелями, мостами, железнодорожными переездами, путепроводами, а также другими местами, обозначенными соответствующими знаками. При этом необходимо внимательно следить за сигналами, подаваемыми техническими средствами и (или) работниками железнодорожного транспорта.Фото http://ki.ill.in.ua