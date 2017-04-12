12 апреля 2017 09:43 СРЕДА
Новости
20:35 | 11 апреля
Идеальный человек
19:00 | 11 апреля
В центре Саратова отметят День космонавтики
18:08 | 11 апреля
Ожидается визит в Саратов Игоря Шувалова и Сергея Собянина
17:33 | 11 апреля
В выходные дорожные полицейские задержали в Саратове семерых пьяных водителей
16:26 | 11 апреля
Горожан приглашают присоединиться к акции «Поехали в Саратов»
15:17 | 11 апреля
Марина Епифанова освобождена от должности министра образования
14:20 | 11 апреля
В Саратовской области три перехода через железную дорогу оборудуют светофорами и сигнализацией
13:33 | 11 апреля
Парк «Липки» закрыли на ремонт
12:38 | 11 апреля
В Саратове прошел городской слет отрядов юных космонавтов
11:45 | 11 апреля
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Парк «Липки» закрыли на ремонт

Новости
Парк «Липки» закрыли на ремонт


Одно из любимых мест саратовцев будет открыт для посещения в в воскресенье, 16 апреля.

На этой неделе в "Липках" проводятся традиционные весенние мероприятия по комплексному благоустройству. как подчеркнули в администрации Волжского района, в связи с наступлением благоприятных погодных условий сад закрыли раньше обычного срока почти на две недели. В прошлом году работы проводились с 25 по 30 апреля.

Специалисты МУП "Саргорсвет" завершат санитарную очистку территории, уборку листвы, очистят от мусора клумбы, настроят коммуникации для полива, подготовят к запуску фонтаны «Рыба» и «Глобус».