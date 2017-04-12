Парк «Липки» закрыли на ремонт
Одно из любимых мест саратовцев будет открыт для посещения в в воскресенье, 16 апреля.
На этой неделе в "Липках" проводятся традиционные весенние мероприятия по комплексному благоустройству. как подчеркнули в администрации Волжского района, в связи с наступлением благоприятных погодных условий сад закрыли раньше обычного срока почти на две недели. В прошлом году работы проводились с 25 по 30 апреля.
Специалисты МУП "Саргорсвет" завершат санитарную очистку территории, уборку листвы, очистят от мусора клумбы, настроят коммуникации для полива, подготовят к запуску фонтаны «Рыба» и «Глобус».