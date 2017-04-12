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Подведены итоги акции «Внимание, каникулы!»
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Подведены итоги акции «Внимание, каникулы!»

Новости
Подведены итоги акции «Внимание, каникулы!»


Ее проводили сотрудники Госавтоинспекции Саратова с 15 марта по 7 апреля.

В ходе профилактических мероприятий инспекторы по пропаганде совместно с педагогами проводили в общеобразовательных учебных заведениях и детских садах профилактические беседы с учащимися, родительские собрания, обучающие семинары для преподавателей. Также были организованы массовые профилактические мероприятия для разных категорий участников движения. В их числе «Зебра безопасности», «Маленький пассажир – большая ответственность», «Я соблюдаю ПДД», «Детям зеленый свет» и другие.

За время проведения мероприятия сотрудниками ГИБДД было выявлено 663 административных правонарушений, из них 19 – нарушения водителями правил перевозки детей-пассажиров, 644 - нарушения ПДД при переходе проезжей части пешеходами.

Фото http://kubantv.ru