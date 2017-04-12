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В Саратове прошел городской слет отрядов юных космонавтов

Новости
В Саратове прошел городской слет отрядов юных космонавтов

Мероприятия, посвященное 56-летию первого полета в космос, состоялось в актовом зале колледжа СГТУ им. Ю.А.Гагарина.

На слет были приглашены представители городской администрации, ветераны космодрома «Байконур», педагоги и учащиеся образовательных учреждений Саратова.

В рамках городского слета юные гагаринцы поздравили ветеранов с праздником, подарили цветы и показали свои презентации на тему первого полета в космос.

Свои истории о космосе рассказали очевидцы событий, произошедших на космодроме «Байконур», ветераны космонавтики. В их числе - подполковник Владимир Кузичкин, который отслужил на космодроме четверть века и провожал Юрия Гагарина в первый полет.

- Подготовка к этому полету была очень сложной, - рассказал он. - Наша страна находилась не так давно в мирной обстановке. Но была проделана огромная работа. В 1961-м я был начальником станции, принимающей сигнал, мы видели космонавтов, но кто из них отправится в первый полет, узнали за несколько дней до старта. Подготовка велась в очень жестком режиме, была высокая степень ответственности. В дальнейшем мы с Гагариным подружились, потому что были земляками и он всегда спрашивал про Саратов.