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В Саратовской области завершился досрочный период сдачи ЕГЭ

Новости
В Саратовской области завершился досрочный период сдачи ЕГЭ


Нарушений не зафиксировано.

7 апреля жители региона сдавали единый госэкзамен по литературе и обществознанию. По информации министерства образования области, в сдаче ЕГЭ по обществознанию участвовали 83 человека. Экзаменационная работа по этому предмету состоит из двух частей, включающих в себя 29 заданий. На ее выполнение отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Установленный минимальный балл на ЕГЭ по обществознанию составляет 42 балла.

Заявления на участие в ЕГЭ по литературе в досрочный период в России подали около 3,2 тысячи человек. В Саратовской области экзамен сдавали 23 жителя региона. Экзаменационная работа по литературе состоит из двух частей, включающих в себя 17 заданий. На ее выполнение отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Установленный минимальный балл на ЕГЭ по литературе – 32 балла.

Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 18 апреля.

ЕГЭ по обществознанию и литературе – последние экзамены, которые участники ЕГЭ 2017 года сдают в досрочный период. 10, 12 и 14 апреля предусмотрены резервные дни для сдачи всех предметов.

- Досрочный период проведения Единого государственного экзамена в Саратовской области прошел в штатном режиме, нарушений со стороны организаторов и участников ЕГЭ не зафиксировано, - отметила заместитель министра образования Саратовской области Валерия Ушакова.

Фото https://media.makler.md