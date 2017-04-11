В преддверие Пасхи на Театральной площади саратовцам продали более 130 тысяч яиц

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В областном центре ярмарки проводились на Театральной площади, сельскохозяйственном рынке в пос. Юбилейный, на торговой площадке ТК «На Топольчанской» в пос. Солнечный, в Заводском районе на пересечении улиц Пензенской и Томской.В преддверии праздника Пасхи увеличилось количество участников с продукцией птицеводства. На Театральной площади торговлю яйцом осуществляли девять птицефабрик. К реализации было предложено 136,3 тыс. штук яиц.Помимо этого, горожане могли приобрести различные вида мяса, полочную продукцию, рыбу, овощи в ассортименте, хлебобулочные и кондитерские изделия и так далее.По информации регионального минсельхоза, в ходе ярмарочной торговли реализация продукции по рекомендованным ценам осуществляется на Театральной площади, на сельскохозяйственном рынке в пос. Юбилейный и на торговой площадке в Заводском районе на пересечении улиц Пензенская и Томская, где торговые места товаропроизводителям предоставляются бесплатно.Фото https://2.bp.blogspot.com