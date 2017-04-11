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В Заводской районе временно закроют два переезда

Новости
В Заводской районе временно закроют два переезда


Водителей просят заранее выбирать альтернативные маршруты движения.

По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, с 21:00 11 апреля до 06:00 12 апреля будет временно закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 11 км перегона Примыкание – Багаевка (автодорога Саратов – Березина Речка).

Объезд возможен через путепровод по ул. Тульской в Заводском районе г. Саратова.

С 22:00 13 апреля до 06:00 14 апреля 2017 г. будет ограниченно движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 5 км перегона Саратов-3 – Примыкание (Новоастраханское шоссе, Заводской район) с поочередным закрытием полос проезжей части.

Фото https://om-saratov.ru