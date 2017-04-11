В Заводской районе временно закроют два переезда
Водителей просят заранее выбирать альтернативные маршруты движения.
По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, с 21:00 11 апреля до 06:00 12 апреля будет временно закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 11 км перегона Примыкание – Багаевка (автодорога Саратов – Березина Речка).
Объезд возможен через путепровод по ул. Тульской в Заводском районе г. Саратова.
С 22:00 13 апреля до 06:00 14 апреля 2017 г. будет ограниченно движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 5 км перегона Саратов-3 – Примыкание (Новоастраханское шоссе, Заводской район) с поочередным закрытием полос проезжей части.
Фото https://om-saratov.ru