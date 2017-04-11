В Саратове прошел первый в этом году общегородской субботник

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По информации пресс-службы мэрии, мероприятия по благоустройству проводились по всему городу. Так, в Октябрьском районе по улице Вольская (от ул. Сакко и Ванцетти до ул. Чернышевского) и по Чернышевского (от ул. Вольская до ул. Радищева) производились работы по очистке зеленых зон и прилотковой части дорожного полотна, помывка тротуаров и бортового камня, вскопка приствольных кругов деревьев и зеленых зон, покраска бортового камня, побелка 70 деревьев, очистка и покраска опор. Также, осуществлен ремонт ограждений. Предприятия всех форм собственности организовали помывку фасадов зданий и уборку прилегающей территории. Также в порядок привели и дворовые территории.В Кировском районе в мероприятиях по санитарной очистке участвовало более 2 тысяч человек. Было задействовано 21 единица специализированной техники, вывезено 240 куб. метров мусора. Велись работы по благоустройству сквера «Рубин», бульваров на улицах Рахова, Астраханской, Симбирской, Большой Горной, проспекте 50 лет Октября и зеленых зон по улицам Большой Садовой, Ароновой, Посадского, Большой Казачьей, Танкистов, Навашина, Аэропорт, Вольской.На уборку улиц в Волжском районе вышли работники более 400 предприятий и учреждений, работники жилищно-коммунальной сферы, члены общественных организаций, студенты и просто неравнодушные жители. Они провели работы по очистке зеленых зон, тротуаров, прилотковой части, убрана листва и мусор, сломанные ветки на Набережной Космонавтов, на улицах Московская, Чернышевского, Соколовая и в саду «Липки».Во Фрунзенском районе центром проведения работ стал Детский парк. Всего в субботнике приняло участие более 800 человек и 20 единиц техники. Особое внимание уделили розарию, который был открыт в парке осенью в 2016 году. Специалисты подготовили цветы к сезону и дальнейшему цветению. В работах, проходивших в парке, приняли участие активисты, волонтеры, общественники. Мероприятия по санитарной очистке прошли на центральных улицах города, в скверах, бульварах, местах отдыха горожан, во дворах, на территориях прилегающих к объектам соцсферы и торговли.В самом большом районе Саратова – Ленинском - в уборке города приняло участие более 3725 человек и 16 единиц техники. Наиболее массово субботник проходил в сквере «Победа», парке «Солнечный», на улицах: Шехурдина, Панфилова, проспекте 50 лет Октября, Перспективная, Тархова, Мамонтова, Антонова и т.д.. В зону субботника попали скверы «Тулайкова», на 2-м Московский пр., «Ломоносова», им.50 лет Октября, «Территория детства», «Благодарова», путепровод Трофимовский.В Заводском районе в городском субботнике приняло участие 1980 человек. В ходе мероприятия выполнены работы по очистке от мусора, накопившегося за зиму, побелке бордюрного камня, очистке зеленых зон от оставшихся с прошлого года веток и опавшей листвы. Проведены работы по уборке придомовых территорий, ликвидации несанкционированных свалок, очистке газонов и клумб, побелке деревьев. Выполнена санитарная уборка территорий скверов «Заводской», «70-летия Победы», «М.М. Расковой», на площади Дружбы народов.