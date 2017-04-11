Саратовцев приглашают на открытые лекции

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По информации организаторов, с 13 по 23 апреля пройдет цикл лекций, дискуссий, воршопов для горожан. Программу мероприятий разрабатывали команда Института «Стрелка», местные специалисты и активные горожане.Первый блок встреч посвящен изучению города. Неделя начнется с серии коротких лекций «Люди и город: истории о Саратове». Каким видят город представители разных профессий? Актер расскажет об истории громкого театрального проекта, географ - о том, как устроена система рек в области, антрополог - о результатах своего исследования. Как превратить памятник архитектуры в успешное общественное пространство, можно узнать на лекции Анастасии Смирновой «Городской (ре)конструктор: Что делать с историческим наследием?». Также планируются лекции «Новый образ Саратова: Кто, как и зачем благоустраивает город?» архитектора Анастасии Смирновой, «Как благоустраивают набережные» главы голландского архитектурного бюро West8 Адриана Гёзе, «Портрет Волги: Чем живут города на реке» архитектора Кубы Снопека. Для журналистов и студентов старших курсов журфака, фотографов пройдет недельный воркшоп «Открытая редакция».Второй блок лекций будет посвящен предпринимательству. Среди них - «Ответственный бизнес: Как зарабатывать и менять город к лучшему», «Капитализация себя: Роль культурных институций в городах России», «Экономика счастья: Как превратить хобби в успешный городской проект» и многие другие.Все встречи – бесплатные. Они будут проходить в центре «Пионер» и кофейне «Coffee 3».Фото http://kubantv.ru