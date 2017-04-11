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Пятеро жителей Базарного Карабулака осуждены за избиение односельчанина

Новости / ЧП
Пятеро жителей Базарного Карабулака осуждены за избиение односельчанина


Злоумышленники проведут в колонии от двух до трех лет в зависимости от тяжести вины.

На скамье подсудимых оказались четверо мужчины в возрасте от 21 до 42 лет и их 17-летний приятель. Их судили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц.

Преступление было совершено в ночь с 15 на 16 января 2016 года. По информации СУ СКР по Саратовской области, 42-летний Андрей Антипов и его 17-летний знакомый находились в одном из кафе, расположенном в р.п. Базарный Карабулак. Там к ним подошел 35-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения. Это не понравилось подростку, в связи с чем он стал наносить ему удары кулаками в голову. Кроме того, несовершеннолетний злоумышленник сообщил сыну своего приятеля – 21-летнему Андрею Антипову о якобы произошедшем конфликте. Последний приехал в общественное заведение вместе со своими товарищами: 27-летним Александром Митюсовым и ранее судимым 28-летним Романом Калокиным. Там все пятеро продолжили избивать подвыпившего гражданина. С полученными повреждениями он позже был госпитализирован в лечебное учреждение.

В ходе следствия злоумышленники подтвердили, что, действительно, нанесли удары потерпевшему. Кроме того, в ходе следствия было установлено, что Калокин дважды 28 марта и 9 апреля 2016 года, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, был остановлен сотрудниками ДПС. В ходе проверочных мероприятий полицейскими установлено, что водитель имеет судимость за совершение в 2013 году преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ.

Приговором суда четырем мужчинам назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 2 лет 1 месяца до 3 лет с отбыванием в колонии общего режима каждому, их несовершеннолетнему приятелю – в виде лишения свободы сроком на 2 года 4 месяца с отбыванием в воспитательной колонии.

Фото http://kubantv.ru