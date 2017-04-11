Саратовский саблист стал победителем мирового первенства
Константин Лоханов одержал победу в личных и командных соревнованиях.
В болгарском Пловдиве завершилось первенство мира среди кадетов и юниоров по фехтованию. Всего за победу боролись около 150 спортсменов из 20 стран мира, включая Россию.
В состав российской сборной вошел студент Саратовской государственной юридической академии, мастер спорта международного класса, саблист Константин Лоханов. По информации министерства молодежной политики, 5 апреля наш земляк впервые завоевал титул чемпиона мира по фехтованию на сабле среди юниоров в личном зачете.
Сразу после личного турнира Лоханов принял участие в командных соревнованиях, где сборная России уверенно одержала победу, получив «золото».
В министерстве напомнили, что саратовский саблист уже во второй раз саратовский саблист завоевывает титул чемпиона мира по фехтованию на саблях в командных состязаниях.