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В выходные пожарные около 200 раз выезжали на тушение сухой травы

Новости
В выходные пожарные около 200 раз выезжали на тушение сухой травы


С 4 апреля в области начался пожароопасный сезон.

По информации пресс-службы регионального управления МЧС, за выходные Саратовские пожарные реагировали на многочисленные загорания мусора и сухой травы. В субботу таких выездов было 89, в воскресенье – 94. Для сравнения, в среду таких выездов было 23, а в выходные их количество выросло в разы.

Одно из крупных возгораний произошло вчера в Саратовском районе в пгт. Красный Октябрь. Там горела сухая трава, в пос. Широкий Буерак сухая трава горела на площади 900 кв. м.

Фото http://tltgorod.ru