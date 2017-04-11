В выходные пожарные около 200 раз выезжали на тушение сухой травы
С 4 апреля в области начался пожароопасный сезон.
По информации пресс-службы регионального управления МЧС, за выходные Саратовские пожарные реагировали на многочисленные загорания мусора и сухой травы. В субботу таких выездов было 89, в воскресенье – 94. Для сравнения, в среду таких выездов было 23, а в выходные их количество выросло в разы.
Одно из крупных возгораний произошло вчера в Саратовском районе в пгт. Красный Октябрь. Там горела сухая трава, в пос. Широкий Буерак сухая трава горела на площади 900 кв. м.
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