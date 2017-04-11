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В Саратове вспомнят композиторов ХХ-ХХI веков

Новости / Культура
В Саратове вспомнят композиторов ХХ-ХХI веков


С 17 по 28 апреля в нашем городе состоится масштабный фестиваль «На пересечении прошлого и будущего».
 
Организатором мероприятия выступает государственная консерватория имени Л.В.Собинова совместно с Московским государственным институтом музыки имени А.Г.Шнитке.

Концерты пройдут в центральных залах Москвы и Саратова: концертных залах МГИМ им Шнитке, Московского Дома композиторов, РАМ им. Гнесиных, Московского международного Дома Музыки, Саратовской консерватории.
В основную концертную программу саратовской части вошли открытие фестиваля, вечера камерной, фортепианной, духовой музыки и концерт «Грани современности».

Открытие пройдет в Саратове 17 апреля. В концерте в Большом зале консерватории выступят Губернский театр хоровой музыки, Архиерейский мужской хор Саратовской, струнная группа симфонического оркестра СГК, симфонический оркестр МГИМ им. А.Г.Шнитке.

18 апреля в театральном зале пройдет концерт гостей фестиваля – лауреатов международных конкурсов Александра Островского (скрипка), Бренно Амброзини (фортепиано) и Московского камерного Шнитке-оркестра под руководством И.Ю.Громова.

20 апреля в большом зале консерватории состоится концерт камерной музыки, программа которого составлена из сочинений А.Шнитке и Д.Шостаковича.

21 апреля пройдет концерт камерной и фортепианной музыки кафедры специального фортепиано. Ожидаются премьеры некоторых сочинений, а также театрализованное действие «Пять афоризмов А.Шнитке в диалоге с поэзией И. Бродского: “Fin de Siecle”».

23 апреля прозвучит музыка для духовых и ударных инструментов Э.Денисова, С.Слонимского, Г.Комракова, В.Артемова и А.Шнитке.

25 апреля выступит Театр новой музыки под руководством В.Орлова. Программа «Грани современности» включает в себя современные сочинения зарубежных композиторов: С.Райха, Ф.Гласса, А.Тимофеева и А.Альтера (США), Б.Бдил (Израиль). Во втором отделении прозвучат произведения саратовских композиторов: И.Субботина, В.Орлова, В.Игонина, В.Шишпанова, А.Вишняковой, А.Малкандуева.

Помимо концертов, в дни фестиваля слушателей ждет насыщенная просветительская программа.

Фото http://saroblnews.ru