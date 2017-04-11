В апреле в Саратовской области ликвидировано около 350 несанкционированных свалок
В регионе продолжается месячник по благоустройству.
По информации министерства строительства и ЖКХ области, с 1 апреля в работах по санитарной очистке населенных пунктов приняло участие 65 тысяч человек и свыше двух тысяч единиц специальной техники.
В городах и поселках области проводятся работы по уборке территорий от мусора, обрезке деревьев, уборке старой листвы. В период месячника проходят работы по обустройству парков, скверов и мест массового отдыха жителей, высадка деревьев, обустройство цветников и клумб.
С начала месячника очищено 25 парков и садов, обустроено 69 детских площадок, ликвидировано 349 несанкционированных свалок.
Фото http://moygrad.kiev.ua