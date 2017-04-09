Константин Бабкин поделился мнением о стратегии развития сельхозмашиностроения Минпромторга
Недавно российский Минпромторг опубликовал долгожданный проект Стратегии развития отечественного сельхозмашиностроения на период до 2030 года. Обозначенные в рамках этой программы цели предполагают достижение за отчетный период троекратного роста производства и 11-кратного — экспорта российской сельхозтехники. Также планируется серьезно повысить технический уровень означенной сельхозтехники, а также увеличить численность занятых в отрасли работников в 1,5 раза с попутным увеличением средней заработной платы на 60% (минимум).
Публикацию Стратегии прокомментировал президент ассоциации «Росагромаш» и председатель Федсовета «Партии дела» Константин Бабкин. На своей странице в LiveJourhal он положительно оценил проделанную Минпромторгом работу и отметил, что все обозначенные в Стратегии цели являются реальными и достижимыми. «Необходимо вкладываться в разработку новых машин, улучшать предприятия, финансировать производство комплектующих, обучать кадры. Будем надеяться, что Стратегия будет утверждена Правительством, и риски постепенно уйдут» — заключил Константин Бабкин.