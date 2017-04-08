Во Владикавказе состоялось незаконное задержание представителей «Партии Дела»
Как пишет портал Накануне.RU, ряд членов региональной ячейки «Партии Дела» и представителей медицинского сообщества Северной Осетии-Алании были задержаны сотрудниками полиции в тот момент, когда составляли резолюцию на имя Владимира Путина. Намерения инициативной группы, в которую также входили местные граждане, обратиться за помощью к президенту, были продиктованы невозможностью добиться желаемого от городских властей. Дело в том, что здоровье жителей районов Владикавказа и селения Гизель отравляет «токсичная» городская свалка. В начале недели городские власти отказали «Партии Дела» в проведении митинга за ликвидацию полигона. В связи с этим, почти 150 человек устроили собрание, чтобы составить вышеозначенную резолюцию. Там их и арестовали полицейские, сделав это, по сути, незаконно, ведь мероприятие не имело ничего общего с публичным, несанкционированным митингом, и проходило на частной, закрытой территории.
Источник напоминает, что это не первые незаконные задержания представителей «Партии Дела». В конце сентября прошлого года в Спасском районе Приморья полиция задержала председателя районной думы, представителя «Партии Дела» Наталью Нероду, а 7 октября того же года, на заседании думы судебные приставы задержали руководителя регионального отделения «Партии Дела» Всеволода Ию.