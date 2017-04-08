Глава ЕЕК Вячеслав Моше Кантор высказал слова поддержки семьям и близким погибших в ходе теракта в Петербурге
«Трагедия в Санкт-Петербурге – наша общая боль», - заявил президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор, выражая свои соболезнования пострадавшим в теракте 3 апреля. Вячеслав Моше Кантор также подчеркнул, что в борьбе с глобальным злом террора необходима совместная работа всей Европы и мира.
От лица всего Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор принёс глубочайшие соболезнования семьям и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в ходе теракта 3 апреля в метрополитене Санкт-Петербурга.
«Почти каждую неделю мы получаем страшное известие об очередном террористическом акте: в Париже, Лондоне, теперь горе пришло в Санкт-Петербург. Все еврейские общины Европы сегодня вместе с жителями Северной столицы России. Это наша общая боль», - заявил Вячеслав Моше Кантор.
«Трагедия в Санкт-Петербурге подчёркивает важность нашей совместной борьбы против глобального зла террора и человеконенавистнической идеологии, цель которой – уничтожение всего разумного и гуманного на Земле. Скорбим вместе с вами», - отметил Вячеслав Моше Кантор.
Взрыв в вагоне метро на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» петербургского метрополитена прогремел днём 3 апреля. В результате теракта погибли более 10 человек, более 50 получили ранения, некоторые пострадавшие впоследствии скончались в больнице. Второй взрыв предотвратили правоохранительные органы, обезвредив взрывное устройство на станции «Площадь Восстания». По данным следствия, взрыв в вагоне метро осуществил террорист-смертник, уроженец Киргизии, гражданин России. На данный момент ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за взрыв.
От лица всего Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор принёс глубочайшие соболезнования семьям и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в ходе теракта 3 апреля в метрополитене Санкт-Петербурга.
«Почти каждую неделю мы получаем страшное известие об очередном террористическом акте: в Париже, Лондоне, теперь горе пришло в Санкт-Петербург. Все еврейские общины Европы сегодня вместе с жителями Северной столицы России. Это наша общая боль», - заявил Вячеслав Моше Кантор.
«Трагедия в Санкт-Петербурге подчёркивает важность нашей совместной борьбы против глобального зла террора и человеконенавистнической идеологии, цель которой – уничтожение всего разумного и гуманного на Земле. Скорбим вместе с вами», - отметил Вячеслав Моше Кантор.
Взрыв в вагоне метро на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» петербургского метрополитена прогремел днём 3 апреля. В результате теракта погибли более 10 человек, более 50 получили ранения, некоторые пострадавшие впоследствии скончались в больнице. Второй взрыв предотвратили правоохранительные органы, обезвредив взрывное устройство на станции «Площадь Восстания». По данным следствия, взрыв в вагоне метро осуществил террорист-смертник, уроженец Киргизии, гражданин России. На данный момент ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за взрыв.