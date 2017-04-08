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Глава ЕЕК Вячеслав Моше Кантор высказал слова поддержки семьям и близким погибших в ходе теракта в Петербурге

Новости
«Трагедия в Санкт-Петербурге – наша общая боль», - заявил президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор, выражая свои соболезнования пострадавшим в теракте 3 апреля. Вячеслав Моше Кантор также подчеркнул, что в борьбе с глобальным злом террора необходима совместная работа всей Европы и мира.

Глава ЕЕК Вячеслав Моше Кантор высказал слова поддержки семьям и близким погибших в ходе теракта в Петербурге

От лица всего Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор принёс глубочайшие соболезнования семьям и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в ходе теракта 3 апреля в метрополитене Санкт-Петербурга.
«Почти каждую неделю мы получаем страшное известие об очередном террористическом акте: в Париже, Лондоне, теперь горе пришло в Санкт-Петербург. Все еврейские общины Европы сегодня вместе с жителями Северной столицы России. Это наша общая боль», - заявил Вячеслав Моше Кантор.

«Трагедия в Санкт-Петербурге подчёркивает важность нашей совместной борьбы против глобального зла террора и человеконенавистнической идеологии, цель которой – уничтожение всего разумного и гуманного на Земле. Скорбим вместе с вами», - отметил Вячеслав Моше Кантор.

Взрыв в вагоне метро на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» петербургского метрополитена прогремел днём 3 апреля. В результате теракта погибли более 10 человек, более 50 получили ранения, некоторые пострадавшие впоследствии скончались в больнице. Второй взрыв предотвратили правоохранительные органы, обезвредив взрывное устройство на станции «Площадь Восстания». По данным следствия, взрыв в вагоне метро осуществил террорист-смертник, уроженец Киргизии, гражданин России. На данный момент ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за взрыв.
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