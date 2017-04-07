Назначен дополнительный пригородный поезд сообщением Красный Кут – Александров Гай

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По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, новый поезд будет отправляться со ст. Красный Кут в 18:07 мск (в 19:07 по местному времени). Далее поезд следует с остановками на ст. Питерка, прибытие в 18:53 мск, отправление в 18:54 мск, (в 19:53/19:54 по местному времени) и на ст. Новоузенск, прибытие в 19:48 мск, отправление в 19:49 мск (в 20:48/20:49 по местному времени).Прибытие на конечную ст. Александров Гай в 20:30 мск (в 21:30 по местному времени).С 15 апреля по субботам и понедельникам будет курсировать пригородный поезд № 6519 сообщением Александров Гай – Красный Кут. Отправление со ст. Александров Гай - в 02:35 мск (в 03:35 по местному времени). Далее поезд следует с остановками на ст. Новоузенск, прибытие в 03:16 мск, отправление в 03:17 мск (в 04:16/04:17 по местному времени) и ст. Питерка, прибытие в 04:10 мск, отправление в 04:11 мск (в 05:10/05:11 по местному времени).Прибытие на конечную ст. Красный Кут в 04:58 мск (в 05:58 по местному времени).Расписание движения новых маршрутов согласовано с расписанием движения пригородных поездов.Фото http://regionsamara.ru