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Известные саратовцы проведут экскурсии для горожан

Новости
Известные саратовцы проведут экскурсии для горожан


Мероприятия пройдут в рамках международного форума «Среда для жизни: квартира и город», который запланирован в Саратове на 13-15 мая.

По информации организаторов, у форума две составляющие: «Городские выходные» и деловая программа. В рамках «Городских выходных» 13 и 14 мая известные саратовцы проведут необычные экскурсии. В частности, кинорежиссер-документалист, координатор международного кинофестиваля «Саратовские страдания» Григорий Гришин познакомит с историей кино в городе (экскурсия «Саратов кинематографический. Рваный монтаж»). Спортивный журналист, куратор проекта «Порталы истории» Станислав Гридасов представит экскурсию «От Пушкина до Абрамовича. Саратов в жизни замечательных людей». Блогер, краевед-любитель Денис Жабкин расскажет о «ветряных мельницах города на воде», наследии саратовских мукомолов ХIХ века. Экскурсию «Сны Глеб Оврага» по одному из самых загадочных мест города проведет историк, краевед, создатель музея под открытым небом «Саратовская крепость: Рассредоточенный музей города», автор книги «Атлас Рима: Справочник саратовского водохлеба» Игорь Сорокин.

Также в рамках «Городских выходных» в Саратове пройдут открытые лекции по предпринимательству, круглые столы по урбанистике, концерт.

В рамках деловой программы, которая запланирована на 15 мая, состоятся пленарная сессия «Квартира и город: новые критерии комфорта», дискуссии «Мечта о жилье: чего хотят россияне», «Архитектура жилья: новые подходы vs старые нормы», «Доступность жилья: инструменты развития» и экспертная сессия «Вызовы Саратова и современные практики городского развития». На них представители власти, бизнеса и экспертного сообщества обменяются передовыми практиками в области создания качественного жилья.

Фото http://womanwiki.ru