7 апреля 2017 20:34 ПЯТНИЦА
Новости
14:55 | 07 апреля
Назначен дополнительный пригородный поезд сообщением Красный Кут – Александров Гай
13:48 | 07 апреля
Известные саратовцы проведут экскурсии для горожан
12:30 | 07 апреля
В Саратове состоялась профилактическая акция в преддверии Всемирного дня здоровья
11:25 | 07 апреля
Россельхознадзор отправил в огонь около полутонны подозрительных томатов
10:19 | 07 апреля
Тридцать домов в Зональном останутся без света
09:27 | 07 апреля
ТЮЗ Киселева приглашает на "Парад премьер"
17:26 | 06 апреля
В Саратове пройдёт фестиваль "Между прошлым и будущим"
17:00 | 06 апреля
Директор Саратовского областного учебно-методического центра Наталья Пономарева рассказала о деятельности региона по выявлению одаренных детей
15:21 | 06 апреля
В Пугачевском районе подросток совершил убийство
14:30 | 06 апреля
Евгений Миронов представит в Саратове фильм "Время первых"
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Тридцать домов в Зональном останутся без света

Новости
Тридцать домов в Зональном останутся без света


Сегодня на улице Приволжской будут проводиться ремонтные работы на сетях электроснабжения.

По информации администрации Волжского района, трансформатор будут ремонтировать с 10.00 до 16.00. Из-за этого будет прекращена подача электроэнергии абонентам 30 жилых домов частного сектора по ул. Приволжская.

Сообщается, что объекты социальной сферы и котельные в зоне отключения отсутствуют.

На месте аварии будет работать бригада РЭС.

Фото http://www.ntk-61.ru