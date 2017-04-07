Тридцать домов в Зональном останутся без света
Сегодня на улице Приволжской будут проводиться ремонтные работы на сетях электроснабжения.
По информации администрации Волжского района, трансформатор будут ремонтировать с 10.00 до 16.00. Из-за этого будет прекращена подача электроэнергии абонентам 30 жилых домов частного сектора по ул. Приволжская.
Сообщается, что объекты социальной сферы и котельные в зоне отключения отсутствуют.
На месте аварии будет работать бригада РЭС.
Фото http://www.ntk-61.ru