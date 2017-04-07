Россельхознадзор отправил в огонь около полутонны подозрительных томатов
Нарушение выявлено сотрудниками регионального управлений Россельхознадзора и Саратовской таможни на одном из оптовых рынков Саратова.
В ходе рейда внимание проверяющие привлекли томаты свежие общим весом 483 килограмма. Инспекторами Россельхознадзора при осмотре данной продукции было установлено, что на упаковочной таре со свежими овощами имелись явные признаки удаления маркировки.
Как сообщили в ведомстве, при запросе документов, подтверждающих фитосанитарное состояние данной продукции, собственник не предоставил соответствующие документы.
В соответствии с действующим законодательством запрещенная продукция была изъята из оборота и уничтожена.
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