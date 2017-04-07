В Саратове состоялась профилактическая акция в преддверии Всемирного дня здоровья
В преддверии Всемирного дня здоровья в медицинском пункте ГУЗ «Областной госпиталь для ветеранов войн» при Правительстве Саратовской области прошла профилактическая акция.
С целью раннего выявления болезней сердца и сосудов в рамках акции пациентам предлагалось измерить уровень артериального давления, веса, снять показания ЭКГ.
Также врачи рассказали участникам акции о различных проявлениях гипертонической болезни, обучили правилам измерения артериального давления, рассказали о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.
Всего в мероприятии приняли участие около 60 человек.